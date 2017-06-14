与台断交 巴拿马商界盼深化与陆连结

（联合早报网讯）巴拿马决定舍弃台湾转与中国大陆建交，巴拿马商界今天感到振奋，并期盼深化与巴拿马运河主要使用国中国大陆的连结。

据联合新闻网引述路透社报道，尽管对牺牲台湾感到遗憾，但巴拿马总统瓦雷拉（Juan Carlos Varela）与大陆建交的决定仍获巴国广泛支持，而大陆全球雄心日增，与美国总统特朗普孤立主义论调形成对比。

巴拿马的“贸易、产业与农业”商会主席嘉林多（Inocencio Galindo）说：“我确定这不是个简单的决定，毕竟我们与台湾间有长期邦谊，然而（中国）是全球超级强权、世界第二大经济体、巴拿马运河的第二大使用国，因此我们认为这个转变是正面发展，将为巴拿马带进更多商业与投资。”

去年从巴拿马地峡跨越的货船，前往或来自大陆者占将近1/5，使大陆对巴拿马运河的兴趣与日俱增。根据巴拿马的统计资料，2016年巴拿马与大陆间的贸易额达11亿美元，大约是台巴贸易额的12倍。

巴拿马的前审计官员魏登（Alvin Weeden）表示，舍台就陆的外交决定将带动商业，早几年就该进行，毕竟巴拿马仰赖全球贸易及大陆的商船航运。

魏登说：“台湾每一天都更加孤立，这是正在发生的现实，一个地缘的现实”；他并表示不预期巴拿马与大陆建交会损及巴国与运河最大使用国美国间的关系。

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