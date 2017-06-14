美军担心投放军力能力五年内受中国重挫

（联合早报网讯）美军参谋长联席会议主席邓福德说，美军投放军力的能力可能会在五年内面临重大危机，而中国军事现代化是一项主要因素。他敦促国会向军方提供稳定和不断增长的军费，以扭转这一趋势。

美国之音报道，邓福德13日在参议院军委会作证的时说，军方对自身军力的投放能力和竞争对手遏阻能力的现状和发展做了深入评估。他说，评估结果很不乐观。

他说：“我们对自己在过去十年中优势不断减弱的状况做了评估，我们的评判是，在未来五年内，我们在投放军力以达到预期目标的时候可能会遭受重大伤亡和长时间延迟。”

他指出，中国是威胁美军投放军力的一个主要国家。

他说：“中国军事能力的重要性在于它属于反介入与区域阻绝能力范畴。他们大批的导弹和火箭的确会在我们试图投放军力时对我们形成挑战。“

邓福德透露，从2017财年开始，美军在国防预算中专门为对付潜在对手的反介入与区域阻绝能力提出了全面的应对措施和武器研发项目，但是国会并没有向军方提供充足的资源。

美国防长马蒂斯也在同一听证会上说，多年来美国军费不足以及竞争对手大力发展军力，已导致美军在各个领域都面临威胁和挑战。

他说，迄今为止，美军面临的最大威胁不是恐怖分子或竞争对手，而是不稳定和停滞不前的国防预算。他敦促国会废除2011年预算控制法，为军方提供稳定和逐渐增长的国防开支。

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