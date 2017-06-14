梁振英：香港可作中资“走出去”第一站

（联合早报网讯）香港行政长官梁振英今日（14日）上午出席“中国对外投资趋势与香港的角色”论坛时表示，香港可以作为中国投资“走出去”的第一站。

据大公网报道，梁振英在“中国对外投资趋势与香港的角色”——庆祝香港回归祖国20周年高峰论坛上致辞时表示，未来中国对外投资将继续快速增长。中国企业不但有资金能力，有“走出去”的需要，也有“走出去”的动力；同时，“一带一路”倡议也大大促进了中国企业和沿线国家的互动。

梁振英说，在这个大趋势下，香港可以在多方面发挥作用，同时为香港的发展带来新的动力。

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