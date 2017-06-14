新华字典APP每天只能免费查两个字 称卖的是服务

（联合早报网讯）6月11日，《新华字典》APP正式登陆苹果Apple Store，经典的工具书闯入移动互联网世界，引起了很多人的关注，也带来了两极化的评价。一方面，前《新闻联播》主播李瑞英播读、语音搜索、笔顺演示等特别的功能被广大网友点赞，另一方面每天只能免费查询两个字，必须充值40元才能解除限制也引来一波口诛笔伐。

据每日经济新闻报道，记者发现，用户如果没有充值40元，每天只能看一遍笔顺演示、查两个新字、听两次李瑞英的读音示范、使用一次机器人的免费组词。而京东商城上纸质版的《新华字典》价格仅为19.9元。

据北京青年报报道，面对质疑，《新华字典》APP出品方商务印书馆和设计制作方上海商笛数字出版科技有限公司（以下简称“商笛数字”）也作出了回应。

商务印书馆相关负责人表示，40元不止买发音，更是买服务，“我们更希望把它定义成一个学习工具，而不仅仅是一本字典。” 同时他表示，《新华字典》APP是一个开放的也会不断迭代的学习软件。“我们也将持续听取用户的反馈，为用户提供更多的功能。”

上海商笛数字出版科技有限公司客服表示，收费和定价的参考依据是版权和软件开发的成本，“我们一直做付费软件，基本上正版的工具书做出的软件都是收费的。在定价上，也要把开发软件的投入成本、设计等因素考虑进去”。

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