万科回应薪酬调整：和大股东变化无关

（联合早报网讯）6月14日，针对万科员工薪酬体系将调整一事有了新的进展，万科方面回应称本次调整的方向，不是降低薪酬，而是调整结构和发放节奏，调整薪酬体系和股东结构变化并无关系。

据文汇网报道，此前，一封由万科集团人力资源部于今年6月1日发布的内部邮件在地产圈内传播，该邮件显示，“面对地产‘黄金时代’的结束，公司更加强调真实价值创造，集团薪酬政策将据此进行分步调整。”

该邮件并未明确薪酬政策调整的具体内容。由于邮件第一句直接指出地产“黄金时代”结束，不少员工将其解读为降薪。截至目前，薪酬政策的具体措施并未公布。

亦有市场消息称，引入深铁后，一旦深圳国资成为万科的大股东，那么万科将纳入国企的管控范畴，企业的薪酬体系也将发生变化。

对此，万科集团在6月14日回复称，公司主动根据市场和行业情况、战略重点及当前任务，适时调整薪酬激励政策，是企业惯例。和股东结构变化没有任何关系。

而对于降薪的说法，万科方面也予以了否认，称“本次调整的方向，不是降低薪酬，而是调整结构和发放节奏。”

万科方面称，调整导向为更加鼓励真实价值创造，鼓励通过努力把蛋糕做得更大，让全体股东获得更高回报的同时，让员工获得与业绩相匹配的收入，保证公司持续健康发展。

6月9日晚间，万科公告披露中国恒大以292亿元将其手中持有万科A的1553210974股股份转让给深圳市地铁集团，由此，深圳地铁将持有万科总股本的29.38%，一跃成为万科的第一大股东。

在深圳市地铁集团成为万科第一大股东的第一时间之际，其曾发声表态将依法依规推动万科董事会换届工作，并支持恒大集团业务发展。

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