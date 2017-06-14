科技部回应“中国医学论文被集体撤稿”：逐一彻查

（联合早报网讯）4月20日，107篇发表于2012年至2016年的中国医学论文被国际期刊《肿瘤生物学》一次性撤回，原因是涉嫌伪造同行评议。针对此事，中国科技部等相关部门负责人今天回应，此次论文集中撤稿事件虽是个别案例，但影响十分恶劣，严重损害了中国科技界的国际声誉和广大科技人员的尊严，同时也反映出中国学术环境和对学术不端行为的惩戒体系和力度都还需要进一步改进。

据中新网报道，中国科技部表示，牵头会同相关部门正对撤稿论文逐一彻查，对查实存在问题的论文作者将按照统一尺度、甄别责任、严肃处理，向社会公开。同时各部门对涉事论文作者承担或正在申请科研项目(基金)、基地建设、人才计划和科技奖励等情况进行了全面排查，对相关科研项目、基金等予以暂停。

针对此次撤稿事件中参与造假的第三方中介结构，各部门联合启动网下清扫工作，打击论文造假的“灰色产业链”。科技部政策法规与监督司司长贺德方同时强调，对数年来的论文集中、大规模撤稿是不正常的，一定程度上也是不负责任的。绝不能因为个别科研人员违反科研诚信要求、违背科学精神，就否定我们整个科技人员队伍，否定广大科研人员做出的杰出贡献。

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