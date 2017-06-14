国台办：愿与国民党在“九二共识”基础上加强交流对话

（联合早报网讯）中国国务院台办发言人马晓光今天（14日）在北京表示，愿意与中国国民党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，继续保持沟通，加强交流对话，共同致力于增进两岸民众福祉，维护和推动两岸关系和平发展与台海和平稳定。

中新社报道，国台办当天举行例行新闻发布会。有记者就吴敦义当选国民党主席后两岸关系主张询问发言人有何评论。马晓光对此作出上述回应。

马晓光强调，“九二共识”的核心意涵是认同两岸同属一中，它明确界定了两岸关系的性质，表明两岸不是国与国关系。多年来，国共两党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，推进两党关系和两岸关系和平发展，取得丰硕成果。

今年是“七七事变”80周年，有消息说国民党方面正在规划相关的纪念活动。有记者询问大陆方面是否有相关计划？

马晓光表示，1937年7月7日“卢沟桥事变”爆发，由此拉开了中华民族全面抗战的历史序幕。这段可歌可泣的历史，对两岸同胞、对中华民族都有着十分重要而特殊的意义。可以说，没有全民族的抗战，就没有台湾的回归。在新的历史条件下，两岸同胞纪念抗战，不仅要永远铭记这段历史，还应该共同致力于两岸关系和平发展，推进中华民族伟大复兴。

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