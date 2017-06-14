顺丰纸箱张贴广告“偷客” 王卫出面道歉

（联合早报网讯）针对顺丰“偷客户事件”，顺丰创始人、顺丰控股董事长王卫今天（14日）作出道歉。

澎湃新闻报道称，当日中午，王卫在其微信朋友圈发布消息称，“对不起！近期突然多了很多指控性言论，我王卫虚心接受批评，是我在内部管理上不够完善，衷心致歉！”

6月13日，自称是湖北宜昌梦橙橙生态农业有限公司合伙人的邓健在微信公众号上发文称，顺丰要求他在发货时使用指定的纸箱，而这些由宜昌梦橙橙花钱从顺丰购买的纸箱上，印有顺丰自营生鲜电商平台——“顺丰大当家”的二维码及同类产品的购买链接。因为种类不同，链接中的产品价格是梦橙橙的一半，但消费者看到类似的引导后，以为是相同的产品，转而投诉代理商。

据界面新闻消息，邓健表示，自6月8日第一批数百箱货品通过顺丰发出后，6月9日，公司接到80个客户退单和10个代理提出取消代理权，另有30多家代理不敢发货。由于代理商纷纷退货，造成发货量跌至不到原来的10%，每天的营业额只有可怜的几千元（人民币，下同）。

邓健指，顺丰的行为涉嫌违反消费者权益保护法和反不正当竞争法。换言之，宜昌梦橙橙的客户被顺丰以包装箱二维码的形式中途劫持了。

王卫表示，公司从来绝对不许在任何包裹上张贴广告，这次张贴的刚刚撞有同类型的产品，绝对违反公司规定。此外，顺丰客户数据全部集中总部管理和使用，审批流程严格，绝对没有将客户的讯息转给“顺丰大当家”使用。

《中国企业家》杂志指，当下，电商、物流等众多企业能够通过多种方式获取客户信息。许多企业也意识到客户数据对自身的重要性。企业应以什么方式获得信息，这些信息需要何种程度的保护，这些问题都需要制度规范化，保护每一位利益相关者。

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