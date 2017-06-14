三中国游客在泰国无视警示下海溺水 一死两获救

（联合早报网讯）泰国警方称，普吉岛搜救人员于今天（14日）早上7时30分左右，在海面上发现了前一天傍晚被海浪卷走失踪的一名18岁中国男游客的遗体。

中新社报道，普吉岛警方13日傍晚接到报警称，有三名中国游客在卡玛拉海滩下海玩水被巨浪卷入海里，警方与海滩护卫队立即前往救起两人，但另一人失踪，搜救持续到夜里仍一无所获。

14日一早，搜救队又在周边展开搜寻，终于在距离事故地点约1公里远的地方发现这名失踪游客的遗体。

警方表示，经初步了解，这三名年龄相仿的中国男游客于13日傍晚相约来到普吉岛卡玛拉海滩，无视海滩上竖立的“禁止下海游泳”红旗警示，游到距离海滩约50米处时被巨浪卷入海里，最终两人幸运获救，一人丧生。

这是中国游客两天内在泰国普吉岛海滩发生的第二起溺水事故。此前的12日早上，四名中国女游客在普吉岛芭东海滩玩耍时，也因无视海边竖立的红旗警示，下水后被大浪卷入水底，所幸救援及时，仅造成一人重伤，其余三人脱离危险。

游客溺水事故在泰国时有发生。据泰国旅游及体育部调查，截至本月6日，今年已有366名外籍游客在泰国发生溺水事故，其中受伤203人，死亡163人。而中国游客溺水死伤人数最多，共73人。

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