外媒：巴基斯坦加强保护中国公民

（联合早报网讯）外媒称，巴基斯坦政府12日下令重新规范向中国公民发放签证的程序，并称日前在该国遭“伊斯兰国”组织绑架的两名中国人的签证类型是导致这起悲剧发生的主要因素之一。

据埃菲社12日报道，巴基斯坦内政部长乔杜里·尼萨尔·阿里汗在公报中下令，“在这起悲剧发生后重审、规范向中国公民发放签证的流程”。

报道称，阿里汗对商务签证成为这起不幸事件的原因之一深表遗憾，并责成内政秘书调查这起事件，确保未来不再发生类似商务签证被误用的情况。

“伊斯兰国”组织6月8日声称杀害了两名在5月24日就被该组织绑架的中国人，但此消息目前并未得到确切证实。

阿里汗表示，这两名中国公民是持在北京获得的商务签证进入巴基斯坦的。他们借学习乌尔都语的名义前往俾路支省首府奎达。经调查，他们加入了一名韩国商人建立的传教组织。

阿里汗强调，保障外国人在巴安全是一项“共同责任”，在巴外国公民应当遵守其签证的各项条款，并及时向当地部门通报自己的行踪和活动。

另据德国之声电台网站6月12日报道，在“伊斯兰国”组织宣称杀死两名中国人质几天后，巴基斯坦加强了对当地中国公民的保护措施。

巴基斯坦透露了该国加强安全措施的计划，旨在加强对中国公民在当地的保护。

巴基斯坦南部信德省的警察副总监尤萨夫扎伊说：“我们已处在戒备状态。但绑架中国人事件让我们对他们的安全更加警惕。”信德省招收了2600名新警员。

报道称，开伯尔-普什图省是另一个同中国签署了价值为数十亿美元合同的省份，他们也为保护外国人增加了4200名安全人员。

据报，在巴基斯坦，“伊斯兰国”组织对中国公民的袭击并不多见，但最近发生的绑架中国公民事件让伊斯兰堡深感不安，在当地不断壮大的中国人社区也十分忧虑。

报道称，巴基斯坦人口最多的省份旁遮普省是最吸引中国投资的地方，该地同其他省份不久前联合组成了“特别保护军”。

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