吴小晖被带走调查 安邦声明坐实“出事”传闻

（联合早报网讯）中国安邦集团董事长兼总经理吴小晖遭官方调查。在《财经》杂志昨晚报道吴小晖被官方带走后，安邦集团今天凌晨在其官网上宣布吴小晖“因个人原因不能履职”，间接证实了吴小晖“出事”的消息。

安邦集团近些年高速扩张，在金融市场上呼风唤雨，加上吴小晖与邓小平外孙女的婚姻关系，让安邦集团和吴小晖备受外界关注。有分析认为，去年下半年以来，中国高层多次强调要严控金融风险，安邦集团等金融机构通过炒作资产甚至内幕交易“赚快钱”的灰色行为将受到打压或清算。

据《财经》报道，吴小晖6月9日被带走后，监管部门人士上周末曾赴安邦集团开会，小范围通报吴小晖个人变化情况。接近安邦集团的人士称，安邦人寿负责人暂时代为负责安邦集团事务。

安邦集团今天在声明中说，吴小晖“因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常”。

另据腾讯财经网今天报道，保监会在派人到安邦集团宣布吴小晖被带走调查消息的同时，也派出工作组入驻安邦，对增资、保费收入以及海外投资等事项进行调查。安邦集团目前暂由安邦人寿董事长陈萍负责，陈萍是吴小晖在安邦集团最放心的核心人物之一。

早在2015年2月，财新传媒下属的《新世纪》周刊就发表文章，披露吴小晖有过三次婚姻，第二任妻子为浙江省一位卢姓副省长之女，第三任妻子是中国前最高领导人邓小平的外孙女，两人有一子，但夫妻关系已中止。

今年4月27日，财新传媒旗下的财新网又发表题为“穿透安邦资本魔术”的文章，称在安邦37家股东背后，通过101家公司层层叠叠可上溯到86名股东，都是吴晓晖在浙江老家的亲属团。文章还披露，安邦近些年通过“幼蛇吞巨象式的控股方式”、“左手倒右手虚增资本”等手段实现自我循环注资和急速扩张。

5月5日，保监会向安邦人寿发布监管函，称其两款产品存在规避监管、缺少精算师签字等问题，叫停了这两款产品，并给予安邦人寿三个月内禁止申报新产品的处罚。

5月8日，官媒人民日报社下属的海外微信公众号“侠客岛”与《中国经济周刊》合署刊载了一篇题为“揭秘安邦帝国”的文章，暗示安邦保险集团的发家钻了官方政策的空子，“每一步都踩准了政策的节奏，甚至提前布局。一旦政策之门打开一条小小缝隙，安邦就闪身而入”。

安邦集团4月30日发布声明，称将起诉财新传媒负责人胡舒立，指财新传媒曾多次要求安邦保险给予广告和赞助，没有得到满足，财新传媒、财新网等媒体便多次对吴小晖进行人身攻击，炮制其“夫妻关系已确认中止”等谣言。

《纽约时报》中文网今天报道说，吴小晖遭到羁押之际，正值中国政治上处在一个很敏感的时期。中共将在今年召开会议，挑选新一届高层领导人，在会议举行之前几个月，中共把保持金融和政治稳定放在了首要位置。

报道引述美国企业研究所（American Enterprise Institute）学者、中国经济学家史剑道（Derek Scissors）说：“这里的基本问题是，以中国的标准，他（吴小晖）是不是一直以来表现不好？”“如果仅仅是他做了党不喜欢的事情，倒没关系。问题是，整个公司是否被用来做了党不喜欢的事情。”

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