港终审法院驳回许仕仁等人上诉案

（联合早报网讯）香港终审法院今天（14日）就特区政府前政务司司长许仕仁、新鸿基地产前联席主席郭炳江等人的涉贪贿案作出终极裁决，驳回四人就其中一项定罪提出的上诉。终审法院裁定，四人就一项串谋公职人员行为失当罪的上诉被驳回，服刑一年多后获保释的郭炳江须重返监狱服刑。

中通社报道，当天上午，正在服刑的许仕仁、新鸿基地产前执行董事陈巨源，以及香港交易所前高级副总裁关雄生，由囚车押送至终审法院，郭炳江则在家人陪同下到法院听取裁决。

本次上诉涉及的控罪指，在公布许仕仁获任命为特区政府政务司司长前数天或数小时内，郭炳江透过同案另外两名被告，即陈巨源和关雄生，向许仕仁支付850万元（港币，下同）。

在庭上，香港终审法院首席法官马道立宣读裁决，五名法官一致裁定驳回四人的上诉。

判词表示，此850万元交易明显属贪污舞弊，其目的是促使即将就任的政务司司长倾向惠及其他串谋者的利益。许仕仁一旦收取这笔款项，就职期间的独立性将彻底被削弱，无法恰当和获信任可履行公职。

由于这是郭炳江面对的唯一控罪。他原审时被判刑五年，服刑18个月后以1000万元获保释外出。被驳回上诉后，他须重返监狱，完成余下刑期。

2014年12月，许仕仁因收受新鸿基地产高层超过千万元的款项，被裁定借公职作出不当行为、串谋向公职人员提供利益等五项罪名成立，被判有期徒刑七年半。郭炳江、陈巨源、关雄生分别被判刑五至六年。

四人就定罪提出上诉。终审法院去年7月12日批准其中一项定罪的上诉许可申请，排期至今年审理。经过近五年的法律程序，本案14日正式告一段落。

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