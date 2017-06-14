辜宽敏：北京曾派人告知将检讨对台政策

（联合早报网讯）巴拿马与台湾断交，台湾总统蔡英文昨天（13日）亲上火线撂重话，以往总是对蔡英文“不太客气”的总统府资政辜宽敏，今天（14日）对蔡的发言表示肯定，他也透露，北京约一个月前派高阶层的人在东京跟他见面，他回台后也向蔡英文报告了这件事情，北京已经有声音主张，应该重新检讨对台湾政策。

自由时报报道，巴拿马宣布和中国大陆建交，辜宽敏今天召开记者会，对于蔡英文昨天发表的谈话认为，“蔡英文发言完全跟以前不同，我觉得很好”。但他认为光对大陆喊话没有用。

辜宽敏说，巴拿马断交事件是提醒台湾，“还要继续这样下去吗？”。政府领导人不要光是批评北京，该做的不是批评北京，而是想想如果要成为一个正常国家，该做什么努力。战后70年了，在战前亚洲只有少数中国、日本等独立国家，其他都是殖民地，现在亚洲只剩下台湾身分不明。“有人说我们已经独立，有人说我们是中国一部分，我们社会共识还没有成立。”

辜宽敏透露，最近他有些消息，要跟大家公开，一个月前北京有派高阶层研究台湾的人，到东京跟他见面，此人透露，北京已经有个声音，中国大陆和台湾关系这么恶劣，原因是大陆数十年来对台湾政策失败，“台湾民调都显示台湾人最痛恨中国”，如果继续用以前对台政策，双方关系会更恶劣，因此有人主张开始要重新检讨对台湾政策。不知道这样的检讨目前是否有结果，不过，已经有这样的气氛和动向。

辜宽敏说，他一个月前当面跟蔡英文报告此事，并重申他一向主张“台湾和中国的关系是兄弟之邦”，不过，蔡英文没有正面回应，仅回答，“我们要加入联合国”，但没有说要用什么名义加入联合国。

对于蔡英文曾讲过两岸要维持现状，辜宽敏重申他反对，民进党当政都不敢讲，他认为，台湾的技术和人才都很好，中国大陆经济要发展，也不能不靠台湾这些人，因此政府不要考虑太多，不该对大陆持模模煳煳的态度。“不要说维持现状，不要谦卑再谦卑，我们要积极的处理我们的基本问题。”

辜宽敏也说，他曾当面向日本首相安倍晋三建议，日本应该要去对抗中国大陆，日本现在社会慢慢了解，台湾的存在，对日本的安全和发展很重要，在南中国海问题上，如果受到大陆影响，那么日本只能当二等国家。

总统府发言人黄重谚表示，根据他的了解，总统并没有这样的谈话。至于蔡英文与辜宽敏是否有见面？黄重谚说，总统本来就会不定期跟资政国策顾问会见，听取他们的意见。

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