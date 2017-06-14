台称大陆施压 驻奈国外馆将改名迁馆

（联合早报网讯）台湾刚与巴拿马断交，西非国家奈及利亚也疑因中国大陆施压，不再承认台湾是个“国家”，并表示若驻奈国“中华民国商务代表团”不改名、迁馆，就将採取激烈动作。

自由时报报道，台湾外交部虽尝试与奈国交涉三个多月之久，但双方仍未获得共识，最终决定改名“Taipei Trade Office”（台北贸易办公室），并迁馆到旧都拉哥斯（Lagos），近期内将完成计划。

奈及利亚今年初已举行过记者会，表示基于“一中原则”不再承认台湾是个国家。外交部亚西及非洲司长陈俊贤今日（14日）说，当时奈及利亚3月底通知，要求代表处一周内离开首都阿布加（Abuja），政府当时因安全考量将驻奈国代表赵家宝调派回台。

报道说，台湾与奈国贸易量达3亿美元，双方为彼此重要贸易伙伴，但因中国大陆持续打压，奈及利亚甚至明确表示若台湾驻奈国代表处不改名、迁馆，“就要採取激烈动作”，台湾外交部在权衡之下，决定改名为“Taipei Trade Office”，并改迁馆至旧都拉哥斯（Lagos）。

据消息指出，台湾驻奈国代表处官方网站已在今年4月初就公告“本处暂时停止对外运作”，虽代表处已停止办公，但仍有外交官驻守。

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