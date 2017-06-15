中国将斥资1800亿美元建全球最大5G网络

（联合早报网讯）港媒称，中国三大电信运营商在5G基础设施上的总投入在七年内预计将达到1800亿美元，远远超出2013-2020年他们在4G网络上估计1170亿美元的投入。

据参考消息网报道，香港《南华早报》网站6月12日刊登题为《中国将斥资1800亿美元建全球最大5G移动网络》的报道称，杰富瑞投资银行证券分析师爱迪生·李说，这意味着中国移动、中国联通和中国电信的总资本开支相比它们在4G网络上的总投入增长大约48%。

报道称，这也将超过日本的支出，日本在同样的七年内的5G网络支出预计将为460亿美元。

李说：“随着全部三大电信运营商可能从2019年开始投入积极建设，5G网络对内地创新型客户服务和企业服务的影响将是巨大的。”

据全球移动通信系统协会说，作为移动通信的最新发展，5G网络将标志着一个新时代的开始，在这个时代网络将适应应用软件的发展，而功能将严格按照用户需求定制。

负责监督制定5G技术IMT-2020标准的联合国机构国际电信联盟表示，即将推出的通用规范将支持每平方公里100万个互联设备、1毫秒延迟以及数据包从一个点到另一个点的时间量、更高的能效和频谱效率，以及高达每秒20吉比特的峰值数据下载速度。

报道称，作为世界最大移动网络运营商的中国移动3月份宣布从明年开始在内地主要城市建设试点5G网络，并在2020年推出全面的商业服务。

李说，内地移动运营商在5G网络上预计更高的资本支出将受到一系列因素的推动。他说，5G网络最初将在3-5千兆赫波段上，这需要更多的基站以提供与目前的4G网络同样的覆盖范围。

此外，内地三大运营商预计都将迅速推动全国覆盖，其中中国移动很可能在2021年实现这一目标。

杰富瑞投资银行预计，到2022年内地将有5.883亿5G用户，占当年全国手机总用户数的39.9%。

李说：“中国主要的互联网公司，如百度、阿里巴巴和腾讯，将率先在新的5G网络上推出基于4K和8K视频以及增强现实和虚拟现实技术的先进客户服务。”

他还指出：“智能城市倡议将借助5G网络充分利用人工智能进行公共安全维护、交通管理和灾害管理。”

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