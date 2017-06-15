中国领事馆：今年前五个月有30名赴泰中国游客死亡

（联合早报网讯）鉴于今年以来赴泰国南部游客频频发生溺水事故，且当前泰南已进入雨季，中国驻宋卡总领馆14日发布公告，提醒暑期赴泰南中国游客注意涉水安全。

据中新社报道，该公告说，2017年初以来，赴泰南普吉、甲米、苏梅的中国游客迅速增加，游客意外受伤、溺亡事故频发，1至5月已有30名中国游客不幸死亡。本月12日至13日，有九名中国游客不听劝阻，无视红旗警示和安全提醒，强行下海游泳，被大浪卷入深海，导致一名18岁游客溺亡，四名游客被送入医院抢救。

为此，驻宋卡总领馆发出提醒：一、非经系统性专业培训切勿参加浮潜。浮潜项目的死亡率是游泳项目死亡率的几十倍。年初以来，每个月都有中国游客在普吉、甲米等地浮潜溺亡。近年来，每年夏季均有考上名校的学生涉水溺亡，乐极生悲，教训极其深刻。

二、普吉、甲米、苏梅等地海况复杂多变，在这些海域游泳是一项危险运动，所有涉水项目须全程穿戴救生衣。当海滩插有红色警示旗帜时，严禁下海游泳。

三、异国他乡游，安全最重要。据泰国气象部门公告宣布，普吉、攀牙、甲米、丽贝岛等安达曼海域自5月16日正式进入雨季，天气多变，海风强劲，海浪汹涌，整个雨季都不适合下海游泳。

此外，总领馆还提醒中国游客遵守当地法律法规、注意防范毒水母、增强交通安全意识。如遇意外紧急情况，可及时电话报警、联系当地游客协助中心，也可拨打领保电话寻求帮助。

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