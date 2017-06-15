今年首个高考“满分作文”不实 作者承认自己是“标题党”

（联合早报网讯）昨天，一篇名为《2017第一张高考满分作文出炉：<人生如路，快上车吧>》的文章在网络上被大量转发，有人称这是今年全国高考江苏满分作文。北青报记者从江苏省教育考试院获悉，这篇“满分作文”是假的，高考阅卷过程全程保密，不可能有作文流出。据了解，这篇文章最早发自一个微信公号，标题为《今年江苏高考满分作文出现，快来围观！》，作者为南京师范大学一名学生。作者对记者称，没想到会引发这样的关注，并表示起了这样的题目有些“欠考虑”。

据北京青年报报道，6月7日中午，全国高考语文考试科目结束，各地高考语文作文题目随之在网络上刷屏，据央视新闻微博消息，江苏省的作文题目是“以车为话题写作文”。

“第一张高考满分作文出炉”的消息在网上引发热传，有人称题目为《人生如路，快上车吧》的一篇文章是今年的“第一张满分作文”。

北青报记者电话联系了江苏省考试研究院，一名工作人员表示，网上流传的这则“满分作文”并不真实，“阅卷过程是全程保密，不可能有满分作文流出”。

江苏省公安厅网络安全保卫总队也在其官方微博上进行了辟谣，江苏网警同时称，今年江苏各科试卷评阅预计将于6月22日左右结束，再经过质量检查、成绩校验、成绩合成汇总等多个环节后，预计到6月25日才会公布高考成绩。

北青报记者联系了这篇作文的作者小程，小程目前是南京师范大学新闻与传播学院的一名大三学生，截至昨天，这篇文章已经有了320余万的阅读量。

小程说写这篇文章的初衷是为自己和同学合办的公众号想的一个选题，“当天还没有合适选题，就考虑写了高考作文。我老师认识前高考阅卷老师，给他看了，说除了篇幅过长，可以满分，才起了这个标题。”

小程也坦承当时起标题时确实欠考虑，“我承认是标题党，当时我首先考虑的是可传播性，所以抱着好玩的心态起了这个标题。”

文章引发热议后，很多网友质疑作者是“营销号炒作”，对此小程予以否认，“我一分钱都没收，也不是营销号，只是把自己当做一个高考生来写的，欠妥的地方觉得抱歉。”

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