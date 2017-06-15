FBI将北大女硕士失踪定为"绑架" 嫌犯疑为白人男性

（联合早报网讯）中国访美女学者章莹颖在美失踪已多日，美国FBI此前宣布已接手调查。FBI网站最新信息显示，FBI已将此事列入“绑架案”。

据中新网报道，当地时间6月9日上午，章莹颖从校实验室出发前往签约公寓。之后就再没有去。FBI在网页中称，章莹颖失踪前曾与一名“白人男性”接触，嫌疑车辆为一辆美国通用车厂的“土星阿斯特拉”黑色轿车(Saturn Astra)。

FBI呼吁，若任何人有任何有关本案的信息，可联系FBI或当地FBI分部及使领馆。

当地时间11日晚和12日上午，美国伊利诺伊大学香槟分校警察局公布了两段章莹颖失踪之前的监控录像。

11日公布的是当地公车站与公交车上的监控录像，显示章莹颖在当地时间9日下午1时35分左右，从位于果园丘陵(Orchard Downs)的车站前，搭上一辆公共汽车，随后在1时52分于斯普林菲尔德街和马修大道的交会口车站下车。

12日的录像则显示，章莹颖在当地时间9日下午2时左右，行经固德温大道东侧时，有一辆美国通用车厂的“土星阿斯特拉”黑色轿车(Saturn Astra)，靠近章莹颖停下来，接着该车驾驶与章莹颖说了一会儿话，然后章莹颖就进入车辆，该车随即往北开走。

根据影像画面显示，章莹颖头戴一顶深灰色印有白色字样的棒球帽，留着齐肩长度的头发，并戴有眼镜。她身着白色浅粉色相间的法兰绒长袖衬衫，以及牛仔裤和白色运动鞋。同时，她身背一个海军蓝色的背包。

免费试阅14天