李敖公开信邀友人仇人碰面告别 见证人生谢幕

（联合早报网讯）作家李敖日前因免疫能力下降得了肺炎，一度住进加护病房，目前病情控制。经纪人郑乃嘉前天公开一封李敖亲笔信，李敖在信中说，想在最后时间和家人、友人与仇人再见一面告别。

据联合新闻网报道，李敖2月透露长脑瘤，接受放射线治疗脑瘤，为了消肿，服用不少类固醇药物，结果导致免疫能力下降，不巧得了肺炎，住进加护病房，目前状况已稳定。

优酷在上海介绍一批新节目，其中“再见李敖”被定位为“传奇一生终极谢幕节目”，李敖经纪人郑乃嘉也公开李敖的信件，透露他想在余生除了把“李敖大全集”加编完成，还想与家人、朋友及仇人最一个最后告别，也想透过这个节目，让观众见证他人生谢幕。

至于会邀请哪些嘉宾？郑乃嘉透露，有可能会邀请朋友、家人，还有过去的仇人一起来，包括陈文茜、台湾最早查禁李敖书籍的宋楚瑜，也可能是与李敖仅维持三个月婚姻的胡茵梦。

李敖表示，医生告诉他最多还能活三年，他想在这最后的时间里，除了把“李敖大全集”加编41-85本的目标之外，就想和家人、友人、仇人再见一面做个告别，“你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面，‘再见李敖’及此之后，再无相见。”

至于要邀请的来宾，李敖说，“不管你们身在哪里，我都会给你们手写一封邀请信，邀请你来台北，来我书房”，想透过这些影片，让大家再一次见到他，“再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕。”

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