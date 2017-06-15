董建华：中美合作解决全球性挑战使两国关系更密切

（联合早报网讯）“每一次中美携手解决一个全球性挑战，都会推动两国关系更加密切。”中国全国政协副主席董建华当地时间14日在纽约说，在此基础上，两国一定能够塑造一个建设性的中美关系。

据中新网报道，由中国国际经济交流中心和美国亚洲协会政策研究院共同举办的中美高端经贸对话会当天在纽约举行。董建华在开幕式上表示，长期以来，经贸往来在中美关系发展过程中发挥了“压舱石”的作用。与此同时，两国人员往来也日益频繁，大量的中国游客和留学生来到美国，不仅有助于两国人民互相理解，也为美国经济做出贡献。

董建华说，展望未来，中美两国经济关系将变得更加互补，并将永远是中美关系中的重要部分。但中美整体关系的发展不应仅仅依靠经贸往来，两国近年来已经在一系列重大国际问题上开展合作，并取得了若干成功。他表示，携手应对金融危机、推动《巴黎协定》签订、对抗伊波拉疫情，这都是中美两国合作解决全球性问题的成功案例。他指出，目前两国在朝鲜半岛问题上也保持合作，“这个问题解决起来困难重重。如果中美两国不在这个问题上开展合作，那么情况就会变得非常危险。”

董建华表示，当今世界正面临许多亟待解决的挑战，包括建设无核化世界、防止外层空间军事化、网络空间安全、环境保护以及应对恐怖主义等等。没有任何一个国家可以单独解决这些问题，多边合作是必要的，大国参与也非常关键。“我相信对于两国来说，为全球共同利益做贡献都是一件高尚而有益的事情。”

董建华指出，为了在应对上述挑战时能够更加密切地合作，中美两国有必要大力加深对彼此的理解，特别是在各自的战略意图、经济社会发展目标、挑战与担忧等方面。尽管目前两国相互理解的整体水平有所提高，但仍然不够。他表示，中国目前仍然是一个发展中国家。中国追求和平，希望与世界各国实现共同繁荣。中国没有霸权或意识形态野心，不会将自身的体制和价值观强加给其他国家。

董建华说，中国谋求与所有国家建立建设性的关系，而良好的中美关系尤为重要。他表示，中美两国有不同的文化和历史，处在不同的发展阶段，各自需求也不相同。从这个意义上说，中美加深彼此的了解和信任就显得更为重要。

免费试阅14天