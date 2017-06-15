深绿集体退党 洪孟楷：蔡英文天怒人怨

（联合早报网讯）一例一休蓝绿都怒，民进党前官田区党部主任季惠卿14日呛声，一例一休引发怨声载道，他已拒缴党费，并将率众集体退党。国民党文传会副主委洪孟楷在面簿表示，蔡英文的天怒人怨，连自己人也冻未条。连民进党员也甘冒大不讳退党以示抗议，蔡政府真的想跟民意对抗到底？蛮干到底？

据中时电子报报道，蔡政府上台后，蔡英文启用自己表姊林美珠担任劳动部长，强推一例一休引发广大民怨。民进党前官田区党部主任季惠卿抱怨，一例一休造成人民、劳工、企业及国家“四输”；经济部没有倾听产业界反映，耳朵聋了，劳动部不理劳工建言，眼睛瞎了，行政院长林全更是又聋又瞎。他已拒缴党费，并将率众集体退党。

国民党文传会副主委洪孟楷表示，蔡英文的天怒人怨，连自己人也冻未条。

洪孟楷说，从去年蔡英文于临时会下军令状一定要过的“一例一休”政策，到现在已近半年时间，而众多民调显示皆不满意的情况下，蔡政府仍一意孤行力推。现在连民进党员也甘冒大不讳退党以示抗议，蔡政府真的想跟民意对抗到底？蛮干到底？

洪孟楷说，在一例一休问题未能平和解决之际，立法院又开临时会要贯彻蔡英文的争议更大的“年改”“前瞻计划”，前车之鉴不记取教训，不分蓝绿都反对的同时，蔡英文还想开几个战场？她又能开几个战场？而全体民众又能忍受多久？

洪孟楷表示，蔡政府想持续探下限，别拖台湾往下走。

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