施普林格"集中撤稿"后彻查 再撤10篇中国医学论文

（联合早报网讯）继107篇中国医学论文因“同行评议造假”等问题被集中撤稿之后，施普林格（Springer）出版集团旗下另一学术期刊也陆续撤稿了10篇中国医学论文。

据澎湃新闻报道，施普林格集团的一位发言人向撤稿观察（Retraction Watch）网站确认，这10篇研究论文与此前集中撤稿论文引发的调查有关。

此前，4月20日，施普林格出版集团旗下《肿瘤生物学》（Tumor Biology ）发表声明，宣布撤回107篇来自中国的医学论文，撤稿的主要原因是同行评议造假（fake peer review）。

施普林格集团的发言人称，该集团针对这一问题展开了彻底调查，从而关注到发表在该集团旗下另一学术期刊《分子神经生物学》（Molecular Neurobiology）上10篇问题论文。

澎湃新闻注意到，这10篇论文的研究对象都是脑瘤——胶质细胞瘤，这些论文发表在2015年或2016年，论文作者来自中国高校或医院。《分子神经生物学》关于这些论文的最近一篇撤稿声明在线发表在5月26日。《分子神经生物学》期刊认为，这些论文的同行评议过程受到了损害。部分论文存在重复发表问题。

据撤稿观察统计，从2012年至今，因“同行评议造假”问题，全世界被撤稿的论文超过了500篇，其中超过270篇来自中国。

6月14日，中国科技部举行新闻通气会，对《肿瘤生物学》集中撤稿107篇中国医学论文回应称，科技部牵头会同相关部门正对撤稿论文逐一彻查，对查实存在问题的论文作者将按照统一尺度、甄别责任、严肃处理，向社会公开。同时各部门对涉事论文作者承担或正在申请科研项目（基金）、基地建设、人才计划和科技奖励等情况进行了全面排查，对相关科研项目、基金等予以暂停。针对此次撤稿事件中参与造假的第三方中介结构，各部门联合启动网下清扫工作，打击论文造假的“灰色产业链”。

科技部政策法规与监督司司长贺德方表示，“撤稿”是学术期刊自我净化、自我纠错的机制。正常的撤稿应当是期刊针对已发表的论文，发现问题的，随时发现，随时撤稿。但对数年来的论文集中、大规模撤稿则是不正常的，一定程度上也是不负责任的。

“长期以来，我国广大科技人员坚守高尚的精神境界和良好的道德操守，潜心研究、勇于探索、淡泊名利、求真务实，取得了举世瞩目的成就，涌现了一大批像黄大年、李保国这样具有爱国之情、报国之志的优秀科学家。绝不能因为个别科研人员违反科研诚信要求、违背科学精神，就否定我们整个科技人员队伍，否定广大科研人员做出的杰出贡献。”贺德方表示。

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