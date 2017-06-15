港消委会：名牌午餐肉现残余兽药抗生素

（联合早报网讯）午餐肉及肠仔是不少港人所爱，方便又快捷。虽然市民都知道，是加工肉类并不健康，但始终不知有几大问题。香港消费者委员会最新测试发现，大部分样本都属于高钠和高脂肪。午餐肉样本间的钠含量差异最高可达一倍；另外更发现有一款午餐肉样本含有属于抗生素类的兽药残余；有一款肠仔样本的钠含量比标示高560多倍，相关个案已交食物安全中心跟进。

据星岛日报报道，涉事午餐肉样本为梅林高级午餐肉(昌辉)，该款兽药为─磺胺类（sulfonamides）抗生素磺胺二甲嘧啶（sulfadimidine），含量达每公斤199.3微克。消委会指，按粮农组织／世衞联合食品添加剂专家委员会建议，每日可接受此抗生素的摄入量上限为每公斤体重0.05毫克。一名体重60公斤的成年人每日食用约15公斤，才达限量；以检出磺胺二甲嘧啶的样本所含分量计算，这相当于38罐该样本。

磺胺二甲嘧啶常用于治疗患有萎缩性鼻炎的猪只，有促进生长和增加体重的作用。有约3至6%的人对磺胺类抗生素过敏，导致面部、口腔和舌头出现皮疹和肿胀。此外亦会增加人体内抗药性细菌存活的风险。

肠仔样本则是PrincesHotDogs8's，消委会曾经将样本的钠含量比对产品上的标签资料，发现六款午餐肉样本的检出量较标示高，一款比标示量更高达25%。PrincesHotDogs8's肠仔样本的营养标签资料甚至出错，检出的钠含量（每100克含851毫克）较标示量（每100克含1.5毫克）高出560倍。零售商表示已修正标签。

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