回归20周年　中港邮政联合出纪念邮票

（联合早报网讯）今年是香港回归20周年，香港邮政今日宣布，两套分别题为“香港特别行政区成立二十周年”及“中国邮政－香港邮政联合发行：香港回归祖国二十周年”的纪念邮票及相关集邮品，将于7月1日（星期六）推出发售。

据星岛日报报道，为纪念香港特别行政区成立20周年，香港邮政将推出一套四枚以“香港特别行政区成立二十周年”为题的纪念邮票。

除展示香港社会的特色和吸引力，这套邮票还以单点透视的立体构图方式，表达香港发展潜力无限，在这里生活和工作的人，机遇处处。这套邮票以平版加烫压印刷技术印制，增添喜庆气氛。

“中国邮政－香港邮政联合发行：香港回归祖国二十周年”纪念邮票是中国邮政与香港邮政继2007年联合发行首套回归纪念邮票以庆祝香港回归祖国10周年后，第2次联合发行的回归纪念邮票。邮票以“龙腾香江”为主题，中国邮政和香港邮政采用相同设计，是中国邮政当日为此盛事发行的一套三枚邮票中的其中一枚。

由6月16日起，各邮政局将发售这两套纪念邮票的正式首日封，每个售价1元3角。“香港特别行政区成立二十周年”纪念邮票的正式首日封（珍藏版）将由同日起于各集邮局发售，每个售价8元。邮票及相关集邮品于同日起在邮政总局、尖沙嘴邮政局、荃湾邮政局、沙田中央邮政局和屯门中央邮政局展出。另外，各集邮局于6月16日至22日期间接受预约自备封盖销服务。

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