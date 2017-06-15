发改委：全国信用信息共享平台已归集近22亿条信息

（联合早报网讯）“截至目前，全国信用信息共享平台已联通37个部门和所有省区市，归集各类信用信息近22亿条，实现了信用信息查询、信息公示、异议处理、联合奖惩等功能。”，中国国家发改委新闻发言人孟玮今日介绍信用体系建设情况时作出上述表示。

据中新网报道，发改委今日召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，相关负责人回答记者提问。

孟玮指出，“信用中国”网站改版升级，完成数据共享统一接口开发工作，现已公开各类信息超过1亿条，日访问量超过500万人次。

同时，为深入推进行政许可、行政处罚等信息，自作出行政决定之日起七个工作日内上网公开，也就是“双公示”工作，发改委委托信用服务机构开展了第三方评估，在每个省(区、市)抽选五个省直部门、两个市、一个县进行实地评估，目前正在对被评估地区开展在线监测。

孟玮称，近日，为加快推进电力行业信用体系建设，发改委、人民银行等17部门联合签署《关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》，对纳入电力行业“黑名单”的市场主体及相关人员，提出了13项联合惩戒措施，包括强制退出电力市场、在政府市场主体目录中移除、在电力交易机构取消电力交易注册，纳入融资或授信的重要依据参考，列入税务管理重点监控对象等。

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