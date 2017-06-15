国民党7月恐断炊 吴敦义允努力解决

（联合早报网讯）中国国民党行管会主委邱大展今天表示，党部现有现金不足，7月发不出薪水，可能要募款，已向党主席当选人吴敦义说明，吴敦义表示会努力解决。

据联合新闻网报道，国民党中常会昨天通过8月20日举行第20届第1次全国代表大会、中央委员与中央常务委员选举分别于9月9日、10月1日投开票；国民党秘书长莫天虎与邱大展上午于国民党中央党部1楼大厅张贴公告。

日前向吴敦义说明党产会诉讼、党工薪水等相关业务的邱大展受访表示，原本6月可能断炊，但经过资金调度，可以顺利发放6月薪水。不过，党部现有现金不够发7月薪水，可能要另外募款，吴敦义表示会努力解决。

邱大展表示，除了募款，党公职人员责任分摊金新台币1亿多元，目前只进帐1000多万元，说不定可以利用吴敦义的人望，说服大家缴交，为党奉献。

吴敦义是否邀请继续留任，邱大展说，他的辞呈已经批准，7月1日将转赴民间基金会服务；财产问题牵涉复杂，若吴敦义需要专业协助，他会帮忙。

邱大展表示，他有向吴敦义推荐行管会接任人选，但不方便对外透露。

邱大展说，吴敦义认为党产资料没整理的很好，他向吴敦义说明，已透过逢甲大学整理资料，未来会成立党产历史，完整叙述国民党走过的路。

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