港府推算2030年缺逾千医生护士 医学会会长质疑评估有问题

（联合早报网讯）香港食物及卫生局昨日发布香港医护人力规划及专业发展策略检讨报告。报告是基于2015年的医疗水平及服务推算，香港在2030年将缺乏至少1000名医生及1600名普通科护士，但精神科护士则有600多名过剩。

据香港01报道，今早接受电台节目访问的香港医学会会长蔡坚对数据有质疑，指政府只收回35%的私家医生回复，认为在资料不充足的情况下做结论，“这样的评估一定有问题”。对于推算2030年后将出现医生、护士荒，蔡对此评估有保留，指虽然人口老化将带来庞大医疗需求，但认为主要在老人科出现人手紧张，建议政府调配资源到有需要范畴，亦应鼓励公立医院与私家医生合作，解决人手荒。

同场的卫生服务界立法会议员李国麟认为数据“反映不到现实”，指2015年医护界已出现人手不足、服务水平偏低，以此推算只是加大欠缺数量，对报告表示失望。他建议下届政府应重新收集数据，借此重启检讨医疗系统人手问题。

港食卫局医疗规划及发展统筹处处长孙玉菡接受电话访问时回应，这次报告目的在提供平台予业界及公众对人手短缺问题作讨论，并称“重点是观察趋势，不需要看绝对数值”，而且每三年检讨一次，因此数字有机会改变。

免费试阅14天