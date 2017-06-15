台湾医界联盟基金会执行长：中国大陆一直打压 反而强化各国支持台湾

（联合早报网讯）巴拿马与台湾断交后，台前行政院长游锡堃说，当中华民国邦交国少时，“台湾”的邦交国就会出现。台湾医界联盟基金会执行长、前台联立委林世嘉认同游的观点，她说中国大陆一直挖台湾墙角，其实也是在刺激各国，反而会强化对台湾的支持，以台湾名义加入国际组织指日可待。

据台湾联合新闻网报道，林世嘉表示，中国是世界第二大经济体，世界各国都想打交道，但也逐渐体悟，要跟中国大陆交往，必须拉拢台湾，因为台湾是各国处理涉中事务的“杠杆支点”。

林世嘉也指出，邦交国还是很重要，在正式的国际组织里，有很多法令规章，仍需会员国发表支持台湾的提案。但中华民国的邦交国减少，是危机也是转机，重点是台湾参与各式国际议题或组织时，要以何种角色出发。

林世嘉长年推动台湾加入世界卫生组织（WHO），她说，今年受到中国大陆的打压最大，但来自列强的支持，却比以往大很多，因为台湾的医疗卫生很强，国际上不能没有我们，所以各国对台支持会增加，而这些国家很多都不是邦交国。

她说，不只是健康议题，台湾若在各方面表现得很好，中国大陆却又不断打压，其他国家也会认为不合情理，自然会站在台湾这一边。

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