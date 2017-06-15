“吴习会”难度高？国民党人士：国共两党行程满档

（联合早报网讯）国民党准主席吴敦义8月20日就任，但大陆方面传出对吴两岸主张有质疑，让吴今年能否延续惯例顺利举办国共论坛，甚至与中共总书记习近平“吴习会”备受关注。熟悉两岸的党务人士直言，习今年行程已满，吴习会难度高。

据台湾联合新闻网报道，吴敦义幕僚表示，目前内部并没有做相关讨论。吴近日受访时则说，，若大陆择定适当时间，“恢复”或办理依规格应由党主席出席的国共论坛，“当然会应邀出席”，但他“从未主动希望出席论坛，只是依照惯例”。

蔡英文上台后，两岸关系持续低迷，这也让外界期待国民党能维持住双方联系管道。但近日熟悉两岸事务的党务人士分析，国共双方从九月起将有一连串活动登场，不是习近平将难以分身，就是国民党无暇他顾，今年底续办国共论坛难度很高。

该党务人士举例，首先是中国大陆轮值主办的金砖五国会议，将在九月初于厦门登场；九至十月间，中共又要筹办十九大确定新的权力改组；十一月美国总统特朗普将回访中国大陆，与习近平“川习二会”，这些活动筹备期都久，也是习必须亲自出席。

陆方活动高峰期结束，换国民党内要展开一连串党务改革与2018选务布局。党务人士说，先是表定12月要确定、筹备县市党部主委直选事宜；明年初起又要接力举办县市长与县市议员党内初选，一路忙到五、六月就定位，吴敦义哪里还有时间？

该党务人士说，大陆对吴敦义的九二共识主张有疑虑，又质疑吴两岸路线不清楚，认为很多事情还要观察，也是国共论坛筹办变量之一。

但该党务人士直言，若国共论坛在吴敦义上任后真的停办，或是“吴习会”非因如蔡英文杯葛等外力因素而未促成，党内就会有人质疑吴的两岸关系与政策，对党的发展不是好事。

不过，也有曾参与筹备“洪习会”的党务人士直言，若吴敦义与习近平有“见面共识”，也愿排除万难，“吴习会二周内就办的起来”，关键在于有没有互信基础。

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