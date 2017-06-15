台政院拍板修客家基本法 明定客语是“国家语言”

（联合早报网讯）为推动客家语言与文化永续传承，台湾行政院院会今天拍板台客委会所提“客家基本法修正草案”，将客语明定为“国家语言”，与客族群语言平等，并透过设立财团法人的方式，成立客家语言研究发展中心及客家公共传播基金会，集成资源推动客家研究及传播相关事务。

据台湾自由时报报道，草案并明定，为深化客语于日常生活中使用，在客家人口达三分之一以上的乡、镇、市、区，应以客语为通行语，并由客委会将其列为客家文化重点发展区，加强客家语言、文化与文化产业的传承及发扬。

台客委会主委李永得表示，未来客家公共传播基金会，主要的就是包括客家电视、客家广播电台，还有一些客家的出版物，会由这个基金会来处理。由于这次客委会修法，希望成立财团法人公共传播基金会，办理全国性客家公共广播及电视以及出版等传播事务，曾遭外界质疑与公视法的功能重叠·。

李永得强调，这么做的目的，是为了避免像是即将开播的客家广播电台，就是直接由客委会经营，而遭人质疑政府经营媒体的疑虑，但若未来公视法修法通过之后，仍不排除以大公广的方式来合作，避免族群媒体容易遭边缘化的困境。

至于有本土社团干部指到客委会洽公，有部分客委会公务员并未使用客语，对此，李永得说，客委会有要求通过客语认证、提供服务，而他平日在国会报告也讲客家话，“推广客家话，我们不讲，谁来讲？”。

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