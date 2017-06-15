南部战区司令员政委《求是》撰文：坚决维护香港长期繁荣稳定

（联合早报网讯）今年是香港回归20周年，也是解放军进驻香港20周年。南部战区司令员袁誉柏、南部战区政治委员魏亮在官媒《求是》发表文章指出，面对国际形势和香港局势的发展变化，驻香港部队将坚决维护香港长期繁荣稳定。

文章写道，驻军坚持把学习贯彻“一国两制”方针作为听党指挥的政治要求和战略任务，贯穿部队理论学习和政治教育全过程，强化维护国家主权至上、维护“一国两制”至上、维护香港繁荣稳定至上观念，自觉服从服务于中央对港工作大局，坚决防范和遏制敌对势力干扰破坏“一国两制”在香港实施，全面保障和促进“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针贯彻落实，得到香港各界乃至国际社会高度评价。

文章写道，驻军始终牢记人民军队根本宗旨，发挥特殊政治优势，依法开展对外交往，努力在求同包容中扩大社会认同，在健全机制中加强协调配合，在爱港亲民中增进感情沟通，构建起特殊条件下的新型军政军民关系，为服务香港社会发展、促进香港人心回归，发挥了重要作用。

文章指出，无论香港局势如何变化，驻军始终旗帜鲜明支持特区行政长官和特区政府依法处置，汇聚了坚决捍卫“一国两制”方针、维护香港繁荣稳定的强大正能量。

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