台巴断交效应 陆官员来台拟严审 陆生纳保再评估

（联合早报网讯）台巴断交冲击余波荡漾，台总统府表示将重新评估两岸情势。党政人士指出，这次巴拿马与台湾断交，足见中国大陆下重手，台湾会全面性更细致地检讨两岸政策及措施，拟从“严审”中国大陆官员来台做起；此外，陆生纳保政策也可能会再评估，“要让对方有感”。

据台湾联合新闻网称，对于北京当局持续操作一中原则、打压台湾国际空间，是冲击现状，是将两岸由和平推向对抗的错误做法，因此，台湾将重新评估两岸情势。

党政人士指出，首先拟从人流管制著手，将严审中国大陆官员入台。据指出，新政府上台后，陆方严格限制台湾学者官员赴陆交流，登陆层级最高只到“科长”，甚至还只能随团参访，但台湾却对大陆人员“开大门”，依然有上百团台办官员率团入台交流。

党政人士直言，对方感受不到我方善意而“把门关小”，非常不对等，何况两岸局势现在如此糟糕，那么就回归到“互惠对等”原则，采取适当措施，未来在人流管制上会有优先順序，拟从加强对岸官员来台人流管制著手，包括陆生纳保也可能再评估，“不管怎样要让对方有感”，不能让对方觉得我方软弱。

台陆委会则说，面对陆方冲击两岸和平稳定现状的错误做法，台湾方面将采取必要因应作为；至于陆生纳保，尊重台立法院的审议进度。

民进党团立院党团干事叶宜津表示，党团内部至今尚未就相关议题交换意见，原则上不会刻意延迟，但不会在立法院临时会处理。

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