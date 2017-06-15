美国务卿：坚持“一中政策” 信守台湾关系法并履行所有对台承诺

（联合早报网讯）近日巴拿马与台湾断交引发全球关注。在众议院外交委员会2018年外交事务预算听证会上，共和党众议员Steve Chabot提及此事件，并称之为北京压迫台湾的最新事件，要求美国国务卿蒂勒森回应对台立场。Chabot表示，台湾是美国的亲密盟友，但国际社会迫于中国大陆的压力，对台湾的国际空间步步紧逼，美国亦有自我设限，会按中国大陆要求会面或不见台湾官员。

据香港01报道，蒂勒森回应指，同意Chabot对两岸关系的描述。中方对“一中政策”有自己的描述，美方亦是如此。因双方容许对方有各自表述，故过去50年来两岸关系保持稳定。他还表示，美国总统特朗普此前已重申美方的“一中政策”，并指出美方会根据“台湾关系法”，履行对台承诺。

他还强调，目前中美双方会探讨未来50年的双边关系，但这些问题极为复杂。特朗普政府希望在亚太地区建立“稳定”、“不冲突” 的中美关系，其中台湾、朝鲜和中国大陆的人工造岛及其军事化，均为重要因素。

此外，蒂勒森还指，美方正考虑制裁与朝鲜有贸易往来的国家。他表示，在朝鲜问题上，中国大陆的合作表现是“显著的”，但并不均衡。他督促中方继续在核问题上对朝鲜施压。

免费试阅14天