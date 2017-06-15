中国银监会主席助理杨家才被免职

（联合早报网讯）据中国政府网6月15日发布的国务院任免国家工作人员消息，中国国务院免去杨家才的中国银行业监督管理委员会主席助理职务。

据澎湃新闻网报道，5月27日，新华网报道称，据中央组织部有关负责人证实，中国银监会主席助理、党委委员杨家才涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。

5月23日，中央纪委监察部网站公布消息称，中国银行业监督管理委员会党委委员、主席助理杨家才涉嫌严重违纪，正接受组织审查。

据中国银监会网站信息，杨家才简历如下：

杨家才，男，1961年出生于湖北，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，现任中国银行业监督管理委员会主席助理、党委委员。

1980.09-1988.12湖北省钟祥县粮食局干部、县政府财金办、政府办科长

1988.12-1990.03中国人民银行钟祥县支行总稽核

1990.03-1997.06中国人民银行湖北省分行人事处副科长、科长、办公室副主任

1997.06-2001.04 中国人民银行武汉市分行副行长、武汉分行营管部副主任、党委委员

2001.04-2003.07 中国人民银行武汉分行副行长、党委委员

2003.07-2005.06 中国银行业监督管理委员会湖北监管局筹备组成员，副局长、党委委员

2005.06-2007.01 中国银行业监督管理委员会安徽监管局局长、党委书记

2007.01-2012.09 中国银行业监督管理委员会银行监管一部主任

2012.09-2013.05 中国银行业监督管理委员会办公厅主任

2013.05- 中国银行业监督管理委员会主席助理、党委委员兼办公厅主任。

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