上海毒品犯罪新形式 网络成隐蔽交易渠道 

（联合早报网讯）上海警方表示，上海网络聚众吸毒、贩毒形势严峻，涉毒违法犯罪活动隐蔽性增强。

据中新网报道，警方透露，2017年1至5月底，上海各级公安机关共侦破毒品案件1032起；抓获毒品犯罪嫌疑人1058人；查获公斤级以上案件30起，其中10公斤级以上案件10起；缴获各类毒品316.79公斤。查获有吸毒行为人员9321人次，沪全市共对3875名吸毒成瘾严重人员开具了强制隔离戒毒决定书。

上海毒情形势保持稳定，毒品蔓延势头总体可控，但各类毒品犯罪形式不断出现新变化。

除了以往常见的贩卖、走私、非法持有、运输毒品，以及容留他人吸毒等犯罪活动外，警方表示，网络聚众吸毒、网络贩毒在上海屡有发生。

为人们日常生活提供便利的各类网络服务，在毒贩手中“摇身一变”成为隐蔽的毒品交易渠道。

警方介绍，吸毒、贩毒人员在网络平台上进行信息勾连、传播，再通过网上支付、物流发货，甚至有毒贩利用同城物流、跑腿APP等进行毒品交易，涉毒违法犯罪活动隐蔽性增强。

上海交通、物流行业发达。警方称，目前，毒品贩卖运输正由“传统渠道”向“多种渠道”发展，特别是通过物流寄递、零担货运贩毒逐渐增多。2016年破获的贩卖、走私、运输毒品案件中有80.5%是通过公路道口进入沪市。

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