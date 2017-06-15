世界大学声誉排行榜：中国大陆六所高校跻身百强

（联合早报网讯）英国《泰晤士报高等教育》14日公布2017年世界大学声誉排行榜，中国大陆有6所高校跻身百强。此外香港和台湾分别有3所大学和1所大学入选百强。

据新华社报道，这6所大陆高校是清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学和南京大学。其中，清华大学和北京大学分居榜单的第14位和第17位，均比去年的排名上升了4位。这两所大学在亚太地区分列第二位和第三位，仅次于在榜单上排名第11位的日本东京大学。

浙江大学表现不俗，从去年的81至90名组别升入51至60组别。复旦大学和上海交通大学位于71至80组别。南京大学今年首次进入前100名，位居91至100组别。

进入百强的香港高校包括排在第39位的香港大学和位居71至80组别的香港中文大学和香港科技大学；台湾进入百强的高校是台湾大学，位于51至60组别。

世界大学声誉排行榜前十名被英美高校包揽，其中美国8所、英国2所，分别是哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、剑桥大学、牛津大学、加利福尼亚大学伯克利分校、普林斯顿大学、耶鲁大学、芝加哥大学、加州理工学院。

今年，美国高校仍然是排行榜上的大户，有42所进入百强。

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