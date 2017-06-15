住建部副部长黄艳纽约起诉郭文贵

（联合早报网讯）流亡美国的中国富商郭文贵近日官司累累。继地产大亨潘石屹提告诽谤、九家企业控告追款后，又遭到住房和城乡建设部副部长黄艳控告侵犯名誉。

综合世界日报、明镜网报道，华裔律师董克文代表中国九家企业起诉郭文贵追讨欠款5000万美元，13日下午在纽约法拉盛喜来登大酒店召开记者会。董克文在被记者提问时透露，自己还被其他人委托要告郭文贵，“有位黄女士，是名誉侵权案件……我们的对手又可能是郭文贵先生”。

有趣的是，在被记者继续追问原告黄女士的全名时，董律师说是黄“xian”。一再追问下，才发现董克文是把“艳阳天”的“艳”念成了“xian”。

董克文随后被在场的明镜网记者告知，黄艳是中国副部级高官，她现在十分有名。不过，董克文说，他还未看这个案件的文件，并不知道黄艳控告郭文贵的具体内容。

从董克文与现场记者互动看来，他完全不知道黄艳是谁，代表黄艳出面委托董克文的是北京达达律师事务所。

郭文贵在5月11日的视频中，针对黄艳大爆其桃色丑闻与进行钱权交易，还称她有“上百个爱马仕的精品包”“上千件爱马仕视频”，还爱收藏字画、房地产、欧元、英镑。认识黄艳的潘石屹后来公开为她辩护说，黄艳“是位敢说真话，不怕领导的专业人士”“任何开发商的饭她都不吃。这是她给自己定下的一条纪律”。

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