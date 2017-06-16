澳门出台公务员投诉法规草案：不得匿名投诉

（联合早报网讯）澳门特区政府行政会15日举行新闻发布会，公布《公务人员投诉处理的管理制度》行政法规草案。草案提出，公务人员需以书面形式提出投诉，经签署后向有关部门提出，不得匿名投诉。

据中新社报道，行政会发言人梁庆庭介绍，为贯彻澳门特区政府的管理理念，并对公务人员的管理制度作出补充，特区政府制定了《公务人员投诉处理的管理制度》行政法规草案，以保障公务人员提出投诉的权利，营造和谐的工作环境。

草案适用于澳门特区公共部门公务人员，以及适用公职法律制度一般规定的公务人员，但不适用于廉政公署部门、审计署、立法会辅助部门、终审法院院长办公室及检察长办公室。

草案提出，设立隶属于行政法务司司长责任实体的“公务人员投诉处理管理委员会”，最多由七名成员组成，成员由行政长官批示委任幷订定任期。

草案还订明，公务人员需以书面形式提出投诉，经签署后向有关部门提出，不得匿名投诉，投诉所发生的事实不得超过3年。投诉处理完结后，结果会通知投诉人和委员会，如投诉人不满意处理结果，可要求委员会介入分析处理。

行政公职局局长高炳坤表示，要求实名投诉是因为在处理投诉过程中，需理解当中情节，若不知悉投诉者身分难以跟进。与此同时，有关制度已明确保障投诉人权利，不得因投诉影响投诉人的雇佣和职程发展。

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