国际足联主席到访中国 将成立工作组指导中国足协

（联合早报网讯）6月15日消息，记者从中国足协获悉，来中国访问的国际足联主席因凡蒂诺一行13日到访中国足球协会总部。在听取了中国足球改革发展的情况介绍后，因凡蒂诺高度肯定近年来中国在足球改革上所取得的成绩。

据新华网报道，因凡蒂诺受到中国足协主席蔡振华、常务副主席兼秘书长张剑及中国足协全体员工的热烈欢迎。双方就世界和中国足球改革与发展深入进行了探讨。这是因凡蒂诺就任国际足联主席以来的首次访华。他表示，在中国政府支持下，中国足球改革所取得的成绩举世瞩目。自其担任主席以来，一直致力于国际足联的不断发展，并希望足球运动在更多国家和地区的人群中得到推广。中国作为世界上人口最多的国家，用改革引领了足球的普及和发展，国际足联愿意配合中国足球改革的长远战略。国际足联高度重视中国足球的发展，并将一如既往继续全方位支持中国足协的工作，为此，国际足联将成立专门的工作组，由副秘书长博班牵头，负责推动实施与中国足协在技术和管理领域各层面的具体合作。

因凡蒂诺还特别祝贺张剑当选国际足联理事会理事，希望中国足协未来在国际足联各项事务中发挥更为重要的作用。

蔡振华表示，在中国政府高度重视下，中国足协集中力量，按照《中国足球改革发展总体方案》要求，采取了一系列措施推动中国足球进行了前所未有的改革。作为世界足球运动项目最高管理机构，国际足联对中国足协给予了很大的支持和帮助，促进了中国足协在技术和管理领域上的发展。

张剑表示，中国足协发展宗旨与国际足联相一致，未来将积极与国际足联合作，着重建立更加专业和高效的组织管理体系，大力发展青少年足球，培养更多优秀足球专业人才，推进建设更多足球场地和基础设施，加强国际交流并借鉴足球发达国家经验，在国际足球事务中做出中国应有的贡献。

自2011年国际足联首次和中国足协签署技术合作协议至今，过去几年中，国际足联每年都派高级代表团来华了解中国足球的发展情况，并就所存在的问题和未来发展计划给出意见和建议，中国足协也越来越深入地参与到国际足联各项事务中。在今年五月举行的巴林国际足联代表大会上，新任中国足协副主席张剑当选国际足联理事会理事，成为首位进入国际足联最高战略和监管机构的中国足协代表。

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