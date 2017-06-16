摩拜新一轮融资超6亿美元，创共享单车行业单笔融资最高纪录

（联合早报网讯）6月16日，共享单车龙头摩拜单车宣布完成超过6亿美元新一轮融资，这一数字创下共享单车行业诞生以来的单笔融资最高纪录。

据澎湃新闻报道，摩拜单车本轮融资由腾讯领投，新引入的战略和财务投资者包括交银国际、工银国际、Farallon Capital等重磅投资人；TPG、红杉资本中国基金、高瓴资本等多家现有股东继续增持跟投本轮。华兴资本在本轮融资中继续为摩拜单车提供独家财务顾问服务。

摩拜单车联合创始人兼CEO王晓峰表示：“新一轮融资将帮助摩拜单车在三个方面提速：1）摩拜将加速国际化进程，计划到2017年底服务全球200个城市，将出行智能解决方案带给更多用户；2）摩拜携手全球领先的物联网合作伙伴，加速推动移动物联网技术的进步和实景应用；3）摩拜将在人工智能、智能硬件等领域加速战略布局和技术创新，提高技术壁垒、扩大领先优势，给用户带来完美的体验。”

作为摩拜单车最重要的战略投资者和全方位合作伙伴之一，腾讯继C轮投资、D轮领投摩拜单车之后，继续领投摩拜本轮融资。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“腾讯非常认同和赞赏摩拜单车的愿景，并看好和支持摩拜单车的未来发展。过去近一年里，摩拜单车的成长速度突出。腾讯将继续开放包括微信在内的核心资源，为摩拜单车持续提供成长动能，助力摩拜单车的创新和业务扩张。”

除持续战略投资外，腾讯与摩拜单车已经在多个层面上展开合作。今年2月，摩拜单车首批入驻微信“小程序”，用户可以通过“扫一扫”直接扫码解锁用车。3月，摩拜单车全面接入微信，入驻微信钱包“九宫格”，深度接触微信超过9亿的月活跃用户。

红杉资本全球执行合伙人沈南鹏表示：“过去一年多来，摩拜单车的高速发展和创新能力令人印象深刻，已建立了显著的市场领导地位和竞争优势。红杉中国一直以来非常看好摩拜单车的长期发展和未来的全球化扩张，我们希望能在助推摩拜单车向世界输出中国创新的路上贡献我们的力量。”

摩拜单车2016年4月率先在上海投入运营，先后进入上海、北京、广州、深圳、成都、天津、新加坡等城市，近日更是与当地政府联合宣布登陆英国的曼彻斯特和索尔福德两个城市。摩拜目前已在与欧洲多个城市积极洽谈，加速海外落地。

在2017年上半年不到6个月的时间里，摩拜单车在城市拓展、用户数、订单量等多个维度都取得了十到几十倍的增长，并提前半年实现年初定下的覆盖100城目标。如今，摩拜单车不仅与富士康、陶氏化学、汉能移动能源、中再生等各领域顶尖企业达成战略合作，完成在供应链、新材料、新能源、循环利用等方面的布局，还在全球范围内与高通、爱立信、沃达丰、中国移动、华为、北斗等领先的通信物联网企业达成深度合作，初步建成全球最大的移动物联网。

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