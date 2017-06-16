美众院亚太小组通过“台湾旅行法” 鼓励美台“所有层级”官员互访

（联合早报网讯）美国众议院亚太小组15日举行审定会，无异议通过“台湾旅行法”（Taiwan Travel Act），鼓励美国与台湾“所有层级”官员互相访问。

据联合新闻网报道，众院亚太小组15日下午召开“重申保证：加强美台关系”听证会前，针对部分法案进行审议，其中包括今年一月由众议员夏波（Steve Chabot）、薛曼（Brad Sherman）与外委会主席罗伊斯（Ed Royce）共同提出的“台湾旅行法”。

该法案指出，美国国会认为，自从台湾关系法施行以来，由于美国自身对于台湾高层访美的自我设限，美台之间缺乏有效沟通；美国政府应鼓励美国与台湾之间所有层级官员互访。

联邦参议员鲁比欧（Marco Rubio） 等人在今年5月4日也提出参议院版的“台湾旅行法”。

“台湾旅行法”需经过参众两院通过，经总统签署才能成为法律。

美国终止与台湾的正式外交关系后，台湾总统、副总统、行政院长、外交部长与国防部长至今仍无法访问华府，美国过去虽曾派阁员访台，但通常避开敏感的国防、外交官员，多以商务、教育等方面交流为主。

台湾人公共事务会（FAPA）随后发布新闻稿，其会长陈正义表示，应该只有美国有权力来决定谁可以访问华府，而不是北京的领袖决定；随着美国和台湾的新政府到位，现在正是美国让台湾的总统及其他高层官员到华府自由访问的最佳时机。

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