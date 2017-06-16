海航称没有中国官员及其亲属持股 波音787公务机对所有客户一视同仁

（联合早报网讯）流亡美国的中国富豪郭文贵近期频频对海航集团“爆料”，内容包括中国政府高级官员及其亲属持有海航集团股权、在787公务机上有不正当行为、在飞机采购过程中及跨境并购中存在违规行为等。6月16日，海航集团对第一财经记者独家回应称：海航集团股权结构的形成过程合法合规，没有任何中国官员及其亲属持有股份。与此同时，海航集团方面透露，海航集团的股东将陆续把股权捐赠给公益基金会。

有言论指，一位名为“Guanjun”的隐形人物为该公司最大股东。海航集团回应，没有任何中国官员及其亲属持有股份。Guanjun是作为私人投资者间接持有海航集团股份，但不是最大股东。

第一财经记者查阅公开披露的相关资料发现，目前海南交管控股有限公司持有海航集团70%股权，为公司的控股股东，而海南省慈航公益基金会（下称“慈航基金会”）通过控股盛唐发展（洋浦）有限公司65%的股权，（后者持有海南交管控股有限公司50%的股份），间接控制海航集团22.75%的股权。

海航集团表示，目前，海航集团的单一最大股东为海南省慈航公益基金会。不过专业人士指出，这个“单一最大股东”是从几层股权穿透后计算间接持有的股权“最大”来看，因为慈航基金会并非直接持有海航集团股份，但是海航集团的实际控制人。

据记者了解，慈航基金会是地方性非公募基金会，由海航集团发起设立，原始基金数额为人民币2000万元。作为一家非营利性的公益组织，慈航基金会的财产将主要用于赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助等公益活动。慈航基金会业务主管单位为海南省民政厅。而慈航基金会之所以能成为海航集团的实际控制人，是通过被捐赠股权获得。2013年4月，在海航慈善之夜晚宴上，海航集团董事局主席陈峰宣布，海航集团将向慈航基金会捐赠第一期价值30亿元的股权，用于开展慈善事业。

当年4月份的股权转让是股权捐赠的第一期。6月16日，海航集团方面对第一财经记者进一步透露，海航集团的股东还将陆续把股权捐赠给公益基金会，其中约60%的股权捐赠给境内的慈航基金会，约40%股权捐赠给境外的Cihang Foundation。

“为保证慈航基金会永续的生命力，海航高管在离职或离世后，将把通过股权激励制度获得的股权捐赠给慈航基金会。”海航集团相关人士表示。

对于海航集团的波音787梦想公务机为海航高层和高端客户的私属座驾的说法，海航集团下属成员公司金鹿公务董事长张鹏表示，金鹿公务机曾服务过前任联合国秘书长潘基文、金融大亨索罗斯、通用汽车总裁等政商领袖，也服务过沙特、阿联酋、文莱王室。787梦想公务机的定位是满足类似的高端商旅需求。

对于这架波音787梦想公务机所提供的服务，海航集团方面表示，787梦想公务机对所有客户一视同仁，客户支付费用购买包机服务，海航会竭尽全力为他们提供优质的服务体验。

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