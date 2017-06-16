黄奇帆吁香港抓住“一带一路”新机遇

（联合早报网讯）全国人大财政经济委员会副主任委员黄奇帆日前在香港举行的“中国对外投资趋势与香港的角色”高峰论坛上，就“一带一路”背景下中国对外开放新格局与香港发展新机遇发表主题演讲。他指出，今年是香港回归祖国20周年，“一带一路”是香港千载难逢的历史性机遇，建议香港加快建设欧亚立体交通物流枢纽、积极融入“一带一路”货币融通、大力拓展服务贸易及专业服务，走出一条新的繁荣发展之路。

据文汇网报道，黄奇帆对比了中国过去与现在开放模式不同。黄奇帆演讲指出，中国内陆地区的开放特点是大通道、大平台、大通关和大产业。过去是开的四大放特征是引进外资为主、鼓励出口为主、沿海开放为主、适应和融入国际贸易规则为主，推动了中国成为世界第一贸易大国和第二大经济体。在“一带一路”战略引领下，这几年，中国对外开放格局呈现出五个新的特征：一是从引进外资为主，转变为引进外资和对外投资并重。二是从扩大出口为主，转变为鼓励出口和增加进口并重。三是从沿海地区开放为主，转变为沿海沿边内陆协同开放、整体开放。四是从关贸总协定和WTO框架下的货物贸易为主，转变为货物贸易和服务贸易共同发展。

此次高峰论坛主要聚焦“一带一路”及企业走出去战略下，探讨香港在中国对外投资中的角色，为香港发挥“超级联系人”作用、抓紧国家“一带一路”战略机遇献计献策。黄奇帆指出，香港是“一带一路”的重要节点。早在隋唐时代，香港就是“海上丝绸之路”着名的航运和贸易港口。当前作为国际航运中心，香港理应成为“21世纪海上丝绸之路”的一个起点。随着5月22日深圳中欧班列朗华号首发，广深港高铁即将建成，香港还将是中欧铁路最东部的起点，与东盟、中国内陆地区及欧亚大陆沿线国家连成一片，成为“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的联结点。

黄奇帆说，经国务院授权，国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出要打造粤港澳大湾区。广州、深圳等广东9市和香港、澳门形成的粤港澳大湾区，是继美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区之后的世界第四大湾区，也是‘21世纪海上丝绸之路’海上交往最便捷的发达区域。粤港澳大湾区有6600多万人口，面积5.6万平方公里;GDP规模1.3万亿美元，相当于东盟十国一半以上;深圳、香港、广州三个世界前10的集装箱港口，以及繁忙的国际机场群，已成为联通世界的‘端点’。港珠澳大桥、深中通道等重大基础设施建设，还将进一步助力粤港澳‘动脉’联通，构建‘1小时经济圈’。粤港澳大湾区毫不逊于纽约、旧金山、东京等成熟大湾区，且更具有城市群、枢纽群、产业群的叠加效应，必将成为中国经济重要的增长级，成为‘一带一路’战略的支点，也将推动香港自身的繁荣稳定发展。

黄奇帆呼吁，香港工商各界要抓住良好机遇，乘势而上，积极发挥功能优势，推动人流、物流、服务流、资金流、资讯流等“五流”与“五通”深度融汇，激发经济长远发展的强劲动力。

对此，黄奇帆提出三点建议：第一，加快建设欧亚立体交通物流枢纽。目前，香港对外贸易主要依靠海运和空运。海运价格便宜，但运输时间较长，适合货值在100万元以下的集装箱。空运时间较短，但费用昂贵，适合货值在1000万元以上的集装箱。对货值在100万—1000万元的集装箱，铁路运输无疑最为经济便捷。香港与欧盟每年商品贸易总额上千亿港元，可利用铁路运输的比较优势，对接搭乘中欧班列，分流一大批中高端商品。同时，发挥物流集散分拨功能，利用5小时内飞抵全球半数人口居住地的优势，将货物经航空转运到日本东京、韩国首尔、泰国曼谷、新加坡等地，构建辐射欧亚的铁海空联运大枢纽。

第二，积极融入“一带一路”货币融通。香港是国际金融中心，也是全球最大的人民币离岸中心和跨境人民币结算中心，在“一带一路”金融合作领域大有可为。一要激活港股融资功能，为“一带一路”企业香港上市开辟“绿色通道”，借助沪港通、深港通与内地资本市场加强双向开放。二要提升离岸人民币枢纽地位。稳步扩充离岸人民币资金池，创新利率、汇率产品，设立相关大宗商品交易平台，建设离岸人民币定价中心，在提高人民币贸易和投融资比例中获取商机。三要通过“债券通”，进一步放开境外投资银行间债券市场，补齐债市规模不足短板，助力人民币国际化。四要积极与亚投行、丝路基金合作，为“一带一路”投融资提供全方位金融服务，争取成为亚投行海外主要营运中心，帮助亚投行进行再融资等资本运作。

第三，大力拓展服务贸易及专业服务。中国与“一带一路”沿线国家贸易年均增长可望达10%，远高于全球贸易增速。香港可利用贸易功能优势，与沿线国家商签自贸、投资等双边协议。“一带一路”沿线国家对高端专业服务的需求越来越大。香港服务业占GDP比重超过90%，建筑工程、商贸物流、会计税务、法律仲裁、风险管理等均达到国际先进水准，可为“一带一路”提供高品质的专业服务。另外，香港是中国最大的国际自由贸易港，既可向内地自贸试验区复制推广管理体系和服务经验;也可深化合作，共同开展机场和港口运营管理，推进各类新型服务业发展。比如，与内地试点城市开展跨境电商领域合作，形成内地“保税仓”和香港“海外仓”的有机组合。

黄奇帆是于6月14日香港举行的“中国对外投资趋势与香港的角色”高峰论坛上发表演讲。论坛由香港中国企业协会与中国银行(香港共同举办。论坛主要聚焦“一带一路”及企业走出去战略下，中国对外投资的趋势和特点、面临的问题及解决方案，以及探讨香港在中国对外投资中的角色，为香港发挥“超级联系人”作用、抓紧国家“一带一路”战略机遇献计献策。

免费试阅14天