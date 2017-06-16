江苏丰县爆炸案告破 嫌疑人已当场死亡

（联合早报网讯）据中国央视报道，记者从警方获悉，昨天江苏丰县发生爆炸，致八人死亡65人受伤。后经公安机关认定，该案件是刑事案件。公安机关经现场勘查、调查走访、视频监控调取、物证检验和DNA比对等工作，认定爆炸案系许某某（男，22岁，徐州市泉山区人）自制爆炸装置所为，其已当场被炸身亡。

现已查明，许某某因植物神经功能失调从某学校休学后，在案发地附近租住打工。在其租住房内发现留有自制爆炸装置材料，并在墙上多处留有“死”、“亡”、“灭”、“绝”等字迹。至此，公安机关宣布案件告破。

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