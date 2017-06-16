台年改协商：未来公职退休再任 停发月退金

（联合早报网讯）台湾立法院朝野党团今(16日)继续协商公务人员年金改革草案，朝野达初步共识，未来已退休公务人员再任公职、行政法人、政府捐赠之财团法人、转投资公司以及私校职务者，如薪资超过基本工资，则停月退休金，以杜绝双薪问题。

据中时电子报报道，民进党团主张，只要再任薪水超过基本工资，就应停领退休金；考试院版及亲民党团主张3万2160元，国民党立委柯志恩则以在职薪资的1/2，作为停领标准。但若因受雇执行政府紧急事故或救灾、救难职务，或受雇担任山地、离岛、偏远地区医疗职务者，则不在此限。

柯志恩认为，有些基层退休人员还有再任、养家的需要，如果兼职、重新进入职场，以2分之1在职薪资作为标准合理；亦有人向她反应，在职缴纳退抚金有3成5是自缴，面对停领退休金之限制，为何不能拿回当初所缴纳的3成5？

对此，铨叙部长周弘宪表示，第一，退抚制度分为新旧制，新制是3成5，但旧制是恩给制，恐须再研议；另外，若以个人的薪资做（停领）标准，每个人都不一样，要不要算专业、主管加给也是问题。

民进党立委段宜康也以“委任五职等”的基层公务员为例，本俸加上专业加给约5万7000多元，如依照民进党团版改革，退休金可领4万1000多元，实质所得替代率是77%，如果依柯志恩版本，在此情况下还可以领2万7000元，加总将近6万8000元，已非照顾基层，是否应再容许双薪？

最后，立法院长苏嘉全最后建议，就依民进党团的基本工资作为停领标准。

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