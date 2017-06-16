中国2017版外国人永久居留身份证正式启用

（联合早报网讯）中国公安部决定自16日起启用2017版外国人永久居留身份证(简称永居证)，永居证参照中国第二代居民身份证标准设计，内嵌芯片。北京首批八名外籍人士代表今天获得中国“外国人永久居留身份证”。

据中新网报道，16日，北京市公安局出入境管理局为获得首批永居证的八名外籍人士代表颁发2017版永居证。这八名外籍人士来自美国、加拿大、英国、澳大利亚、印度等国家，是在北京从事金融、通讯、汽车、互联网等领域的专家学者或高级管理人才。

2016年中国公安部推出支持北京创新发展的20项出入境政策，吸引了一批海外高层次人才。北京市公安局出入境管理局提供数据，2016年，北京办理的外国人永久居留身份证598人，是2015年的2.8倍。

新版永居证参照中国第二代居民身份证标准设计制作，内嵌非接触式集成电路芯片。证件登记项目包括持证人姓名、性别、出生日期、国籍、有效期限、签发机关和证件号码等。持证人个人资料和证件签发管理信息同时存入芯片，可以使用中国第二代居民身份证阅读机具读取。

此次颁发的永居证是持证人在中国境内居留的身份证件，可以在办理金融、教育、医疗、交通、住宿、通讯、工作、税收和社会保障、财产登记、诉讼等事务时单独使用。外国人永久居留证件换发、补发后，证件号码保持不变。

2017版外国人永久居留身份证启用后，仍然有效的现行外国人永久居留证可以继续使用，持证人也可以申请换发新版证件。

北京市公安机关将为现行外国人永久居留证持证人提供换发新版证件的便利。凡持有效外国人永久居留证的人士，可向原受理机关或居住地的设区市公安机关提出换发新版证件申请，公安机关将简化审批流程、缩短审批时限，在20天内签发新版证件。

据悉，2004年8月15日《外国人在中国永久居留审批管理办法》正式颁布。有四类外籍人士可申请：在对中国经济、科技发展和社会进步有重要推动作用的单位任职的外国籍高层次人才；在中国有较高数额直接投资的外国籍投资者个人；对中国有重大突出贡献或国家特别需要的人员；夫妻团聚、未成年人投靠父母、老年人投靠亲属等家庭团聚人员。

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