报告显示：98%的中国职场人有意愿学习提升

（联合早报网讯）6月15日，全球最大的职场社交平台LinkedIn(领英)发布了基于其在线调研得出的数据报告《中国职场人教育投资消费洞察报告》。报告显示，高达98%的中国职场人工作人后有意愿进行学习提升，且愿意支付10万以上就读MBA项目的职场人比例高达41%。

据中青在线报道，相比之下，美国职场人工作后愿意继续学习提升的比例仅为49%。值得一提的是，有65%的中国人计划在未来一年对把自己的职场提升计划付诸实践，这一数字也远高于美国职场人51%的比例。

中国职场人从产生念头到真正缴费的平均决策时间仅为100天。而根据此前市场调研机构华通明略(Millward Brown)发布的全球消费者决策历程报告，通常人们从有意向接受MBA高等教育到最后入学缴费要经过600天的决策期。

进入职场后再深造的目的是什么？报告显示，中国职场人再深造并非单纯“图高薪”。相比之下，中国职场人更看重自我提升和丰富经验，其次才是薪酬晋升。

学历越高的职场人，对MBA/EMBA等高端教育的投入越多。1991年MBA教育在中国起步以来，教育部承认的MBA课程教学商学院已经接近300家。调查显示，36%的领英平台受调查职场人都考虑过未来攻读MBA/EMBA学位。相比美国人更看重课程设置、学费、学校地点等，中国人则更看重学校平台带来的资源和职场人脉圈的建立。

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