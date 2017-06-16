中国电竞市场或破700亿，《王者荣耀》占移动营收80%

（联合早报网讯）作为一个近年来一直被热炒的概念，电子竞技元素对于游戏行业的渗透，带动了诸多相关细分行业的发展。LOL等高人气电竞项目的比赛，在维持原有用户群活跃的同时也变相增加了拉新的潜力；游戏视频、直播行业构成了游戏消费者接触产品新的渠道等，这些都是由电竞带动的产业收益。无论从电竞赛事还是电竞游戏层面来看，中国的电子竞技都处在高速发展的阶段。

据中新网报道，根据Newzoo对电竞市场的统计(主要是赛事及赛事的强相关内容，不包含电竞游戏收入)：2017年全球电竞收入将达到12.20亿美元，相比去年增长35.6%，连续三年保持了较大幅度的增长。其中中国电竞市场收入3.62亿美元，占比15%，仅次于占比37%的北美。

考虑到中国在2016年超过美国成为全球最大的游戏市场，以目前国内电竞用户扩张的速度来看，有希望在未来几年赶超北美市场。

而在电竞游戏市场方面，据伽马数据的统计：2017年Q1国内电竞游戏市场收入达到182亿元，相比去年Q4的128亿元上涨42%。

由于老牌端游电竞波动较小，第一季度的增长很大程度受益于《王者荣耀》等移动电竞产品，在端游电竞趋于稳定的同时，移动电竞有望引领下一阶段电竞游戏市场的增长。按照这样的增长节奏以及典型产品的表现，伽马数据推测，2017年全年的电竞市场份额有望突破700亿元。

但现阶段移动电竞也有明显的的头部效应，营收超过55亿的王者荣耀占到了Q1移动电竞的80%。加之发展时间较短，移动电竞的赛事的规模、盈利性上也未及端游电竞，目前资本对移动电竞的介入很可能不会得到短期内的明显回报。

不过鉴于国内电竞市场整体上较乐观的发展速度，以及随着用户量扩大而伴生的需求，对于电竞赛事、移动电竞的资本布局，伽马数据认为，这是一个值得密切关注的方向。

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