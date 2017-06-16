中国政协港澳台侨委员会原主任孙怀山被立案侦查

（联合早报网讯）据中国最高人民检察院网站消息，日前，最高人民检察院经审查决定，对中国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

据中新网报道，此前，据中央纪委监察部网站消息，经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央委员，中国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山严重违纪问题进行了立案审查。

经查，孙怀山严重违反政治纪律和政治规矩，妄议党中央大政方针，搞团团伙伙，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规接受公款宴请，安排有关单位公款接待家属旅游；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，利用职权和职务上的影响为其子的经营活动谋取利益。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

孙怀山身为中央委员，政治上对党不忠诚，经济上贪婪，严重违反党的纪律，并涉嫌受贿犯罪，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予孙怀山开除党籍、开除公职处分；终止其党的十八大代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

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