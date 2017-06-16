三亚加强与泰国旅游警察合作互访

（联合早报网讯）记者16日从三亚市公安局获悉，三亚旅游警察近日应邀出访泰国，并与泰国旅游警察开展警务交流，双方就进一步合作互访达成了一致意向。

据中新社报道，三亚警方介绍，中泰旅游警察6月14日在泰国着名旅游城市芭提雅召开警务交流会议。双方就旅游警察队伍建设、职能职责、案件管辖与办理、执勤模式、人员招聘与培训、志愿者工作职能、对涉旅行业监管等方面进行深入探讨与交流，并就双方进一步合作互访达成了一致意向。

会议期间，泰国旅游警察总局局长巴瑟·杰原少将对三亚旅游警察成立以来取得的成绩给予高度赞扬，并希望前往三亚进一步加强中泰旅游警察合作交流。中国国家旅游局副局长王晓峰也高度肯定此次双方的警务学习交流，希望泰国旅游警察到三亚与三亚旅游警察支队交流互动，为两国的旅游市场治理和游客服务作出更大贡献。

这是三亚旅游警察继出访俄罗斯之后第二次走出国门开展国际交流合作。三亚旅游警察2016年8月曾应邀考察莫斯科，目前已与莫斯科旅游警察建立了警务信息互相通报机制。

三亚是中国知名的旅游城市，“欺客宰客”等旅游市场乱象曾一度广受关注。2015年10月三亚成立中国首支旅游警察队伍重拳治旅。经过一年多的整治，三亚旅游市场乱象得到有效遏制，旅游诉讼案件呈断崖式下降，从2014年的130起降至2016年的2起，2017年至今还没有。

另据了解，继三亚之后，中国云南、广西、福建、内蒙古、河北、湖南等多地已相继组建了旅游警察队伍。



免费试阅14天